01.08.2024 08:04 Innerhalb einer Stunde! Zwei Brände in zwei Mehrfamilienhäusern

In Altenburg brannte es am Donnerstagmorgen in zwei Mehrfamilienhäusern. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Altenburg - Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen mehrfach ausrücken. In Altenburg brannte es in zwei Mehrfamilienhäusern. Die Feuerwehr war am Donnerstagmorgen gleich mehrfach in Altenburg im Einsatz. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa Das erste Feuer wurde gegen 2.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand im Treppenhaus ausgebrochen. Die Flammen waren schnell gelöscht. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Gegen 3.15 Uhr kam es dann zu einem weiteren Feuer. Diesmal brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße. Auch in diesem Fall waren die Flammen im Treppenhaus ausgebrochen. Diesmal breitete sich der Brand jedoch auch im Hausflur aus. Es bildete sich anschließend starker Rauch im Treppenhaus. Feuerwehreinsätze Meterhohe Flammen: Großbrand in Gewerbehallenkomplex Das Gebäude musste nicht evakuiert werden. Allerdings wurde eine Familie durch den Rauch leicht verletzt, da sie mit ihren zehn und zwei Jahre alten Kindern eigenständig die Wohnung verlassen hatten. Auch in diesem Fall konnte das Feuer von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Gera hat unterdessen die Ermittlungen zur Ursache der Brände in den beiden Mehrfamilienhäusern aufgenommen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa