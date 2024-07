Jacht geht in Werft in Flammen auf! Feuer ist unter Kontolle

Schacht-Audorf - Ein Brand hat auf einer auf Luxusjachten spezialisierten Werft am Nord-Ostsee-Kanal hohen Sachschaden angerichtet.

Die Halle der Werft von Lürssen-Kröger steht in Flammen. © Tom Nyfeler

"Das Feuer ist unter Kontrolle", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Dienstagabend. Der Feuerwehreinsatz dauerte aber noch an. Allerdings ebbte der Rauch aus der betroffenen Halle ab.

Mehrere hundert Feuerwehrleute kämpften seit Dienstagmorgen gegen die Flammen: Auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf unweit der Rader Hochbrücke brannte eine Schiffshalle, in der sich eine Jacht befindet, wie Kreisfeuerwehrsprecher Daniel Passig sagte. Bis zu 300 Feuerwehrleute waren am frühen Abend noch im Einsatz.

Nach Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei wird es voraussichtlich noch bis in die Nacht oder sogar in die frühen Morgenstunden des Mittwochs dauern, bis der Brand vollständig gelöscht ist. Zur Schadenshöhe oder Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt. Die Schadenshöhe dürfte allerdings erheblich sein und in einem mehrstelligen Millionenbereich liegen.

Die Werftgruppe Lürssen ist auf den Bau von Luxusjachten spezialisiert.