Katastrophenfall wegen Brand in Firma ausgerufen: Flammen sind unter Kontrolle!

Wegen eines Feuers in einer Firma hat das Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge den Katastrophenfall ausgerufen. Langsam entspannt sich die Lage allerdings.

Von Jan Höfling, Friederike Hauer

Wunsiedel - Wegen eines Feuers in einer Firma hat das Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge den Katastrophenfall ausgerufen. So konnten Kräfte aus umliegenden Landkreisen hinzugezogen werden. Langsam entspannt sich die Lage.

Der Feuerwehrkorb verschwindet beinahe in der dichten Rauchwolke des Feuers. © NEWS5 / Peter Nickl Laut Polizei brach der heftige Brand am heutigen Dienstagmorgen im Gemeindeteil Holenbrunn auf dem Gelände des Industriebetriebs in der dortigen Bahnhofstraße aus. Feuerwehrleute kämpfen seit etwa 4 Uhr gegen die Flammen an. Eine große Rauchwolke war weit über Wunsiedel zu sehen. Es sei ein "riesiger Brand", sagte eine Sprecherin.

Am Mittag waren rund 550 Einsatzkräfte, darunter das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst, vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings niemand. Im Umkreis des Brandortes wurden jedoch mehrere Gebäude evakuiert, 100 Mitarbeiter mussten das betroffene Haus verlassen. "Der Rauch kann gesundheitsschädlich sein, deshalb werden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten", so die Polizei. Im betroffenen Gebäude werden mehrere Tonnen Kunstharz gelagert.

Feuer auf Firmengelände bei Wunsiedel richtet enormen Schaden an

Trümmerteile liegen in einer Gasse auf dem Firmengelände bei Wunsiedel. © NEWS5 / Peter Nickl

Polizei warnte Anwohner von Wunsiedel: Fenster und Türen geschlossen halten!

Flammen in Holenbrunn unter Kontrolle, Löscharbeiten dürften allerdings bis in die Nacht andauern

Weil die Gleise in der Nähe des Brandortes verlaufen, wurde die Strecke Marktredwitz-Hof entsprechend für den Bahnverkehr gesperrt. © NEWS5 / Peter Nickl "Zur Prüfung wurde ein Expertenteam der Feuerwehr hinzugezogen, welches entsprechende Messungen vornimmt", erläuterte die Polizei.

Die vom Feuer betroffene Firma stellt Isolatoren her, also Elektrotechnik-Bauteile. Zur Brandursache konnte die Sprecherin der Polizei zunächst nichts weiter sagen. Der Schaden soll jedoch "hoch" sein. Während der Löschmaßnahmen wurden mehrere Straßen in und um Holenbrunn gesperrt. Auch der Busverkehr nach Holenbrunn wurde ausgesetzt. Der gesamte Bahnverkehr am Bahnhof Wunsiedel-Holenbrunn wurde einstellt. Außerdem wurde die Strecke Marktredwitz-Hof entsprechend gesperrt, weil die Gleise direkt in der Nähe des Einsatzortes verlaufen. Diese Sperrung wurde zwar gegen 16.30 Uhr aufgehoben, laut Deutscher Bahn (DB) müssen Bahnreisende allerdings dennoch weiter mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Brand selbst konnte am späten Nachmittag "unter Kontrolle" gebracht werden, die Löscharbeiten dauern jedoch noch an. Ebenjene werden sich laut den Einsatzkräften vor Ort bis in die Nacht hinein hinziehen. Bis sich die Situation komplett entspannt hat, wird den Verantwortlichen zufolge entsprechend der Katastrophenfall aufrecht erhalten.



Die Löscharbeiten in Holenbrunn werden sich noch eine ganze Weile hinziehen. © ---/Kreisfeuerwehrverband Wunsiedel/dpa

Landratsamt Wunsiedel hat wegen Brand in Holenbrunn ein Bürgertelefon eingerichtet