13.07.2024 16:47 581 Keine Ruhe für die Feuerwehr: Arnsdorfer Wohnhaus brennt gleich zweimal!

Erst brannte es am Mittag, dann noch einmal in der Nacht: Ein Wohnhaus in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) hat gleich zweimal gebrannt!

Von Chris Pechmann

Arnsdorf - Ein Wohnhaus in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) hat gleich zweimal gebrannt! Nachdem das Feuer am Freitagmittag ausgebrochen und gelöscht war, sind Einsatzkräfte in der Nacht zum heutigen Samstag erneut zur Tannebergstraße geeilt. Das Arnsdorfer Einfamilienhaus, dass am Mittag brannte, loderte in der Nacht zum heutigen Samstag erneut. © Rocci Klein Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, geriet gegen 13 Uhr zunächst ein Schuppen in Brand. Die Flammen breiteten sich jedoch schnell aus und griffen auf zwei Bäume sowie das angrenzende Wohnhaus über. Sowohl der Schuppe als auch das Einfamilienhaus brannte dabei komplett aus. Die 88-jährige Bewohnerin des Objekts konnte unverletzt gerettet werden. Von dem Einsatz berichtete die Feuerwehr Arnsdorf auf Facebook. Gegen 2.20 Uhr griffen die Flammen in dem Wohnhaus laut Polizei jedoch erneut um sich und mussten gelöscht werden. Die Brandursachen in beiden Fällen sind bislang noch unklar. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte waren am gestrigen Freitagnachmittag vor Ort. © Rocci Klein Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 100.000 bis 150.000 Euro. Jetzt kümmert sich der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz sowie ein Brandursachenermittler um die Fälle.

Titelfoto: Fotomontage: Rocci Klein