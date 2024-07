12.07.2024 14:58 8.189 Wohnhaus in Flammen: "Mehrere Dutzend Feuerwehren" in Arnsdorf im Einsatz

Am heutigen Freitagmittag brach gegen 13 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus auf der Tannebergstraße in Arnsdorf aus. Die Brandbekämpfung ist im vollen Gange.

Von Kim Marie Moser

Arnsdorf - Feuerwehreinsatz im Landkreis Bautzen! Das Wohnhaus in Arnsdorf stand am Freitagnachmittag in Flammen. © Rocci Klein Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, brach am heutigen Freitagmittag gegen 13 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus auf der Tannebergstraße in Arnsdorf aus. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, ersten TAG24-Informationen zufolge sind "mehrere Dutzend Feuerwehren" vor Ort und kämpfen gegen die Flammen. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. © Rocci Klein Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist derzeit noch unklar. Auch zur Brandursache liegen aktuell noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

