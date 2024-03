18.03.2024 06:31 976 Kellerbrand im Erzgebirge: Eine Person schwer verletzt

Am Sonntagabend kam es in Zwönitz zu einem Feuerwehrgroßeinsatz. In einem Familienhaus brannte ein Keller. Der Bewohner des Hauses wurde schwer verletzt.

Von Sarah Müller

Zwönitz - Großeinsatz am Sonntagabend in Zwönitz (Erzgebirge)! Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand der Keller bereits im Vollbrand. © André März Gegen 23 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Keller bereits im Vollbrand, teilte Einsatzleiter Lars Seitenglanz mit. Außerdem war der Bewohner des Hauses bereits gerettet und versorgt worden. Dieser war schwer verletzt worden und musste in eine Spezialklinik für Verbrennungen gebracht werden. Weitere Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Feuerwehreinsätze Feuer-Schock! Bungalow brennt komplett nieder Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem c-Rohr in den Keller und löschte das Feuer. Da die Flammen auch die Hausfassade beaufschlagten, musste diese von außen gekühlt werden. Im Anschluss wurde das Haus mit einem Lüfter entraucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Informationen, wie es zu dem Feuer kam und über den entstandenen Sachschaden, liegen noch nicht vor. Neben dem Notarzt, einem Rettungswagen und der Polizei waren 49 Einsatzkräfte der Feuerwehren Zwönitz Stadt und deren Ortsteilwehren Kühnhaide und Dorfchemnitz sowie die Feuerwehr Thalheim und der diensthabende Kreisbrandmeister im Einsatz.

Titelfoto: André März