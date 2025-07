24.07.2025 10:10 Feuer droht, auf Balkon überzugreifen: Motorroller geht vollkommen in Flammen auf

Kurz vor 7 Uhr wurde die Feuerwehr im Landkreis Leipzig an die Hospitalstraße in Groitzsch gerufen. Der Grund: Ein Motorroller, der in Brand geraten war.

Von Eric Mittmann

Keine Verletzten, Polizei ermittelt Brandursache. Mehr anzeigen In Groitzsch im Landkreis Leipzig ist am Donnerstagmorgen ein Roller in Flammen aufgegangen. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig Bereits auf Anfahrt konnte die Feuerwehr den Brand aufgrund der starken Rauchentwicklung bestätigen, wie Stadtwehrleiter Mike Köhler TAG24 mitteilte. Als die Kameraden eingetroffen waren, stand der Roller bereits in Vollbrand. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen. "Die Gefahr bei dem Brand bestand darin, dass das Feuer auf eine Balkonanlage übergreifen könnte", so der Stadtwehrleiter. "Dies konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden." Die Floriansjünger kontrollierten gleichzeitig das Gebäude, weil Qualm zum Teil in geöffnete Fenster gezogen war. Verletzt wurde jedoch niemand. Der Roller wurde dabei vollständig zerstört. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig Bereits nach 45 Minuten hatten die Kameraden ihre Arbeit beendet und konnten den Brandort an die Polizei übergeben. Diese hat bereits Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Roller wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

