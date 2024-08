14.08.2024 07:09 909 Kellerbrand in Wohnhaus: 50.000 Euro Schaden

In Plauen gab es am Dienstag in einem Wohnhaus in der Seumestraße einen Kellerbrand.

Von Claudia Ziems

Plauen - In einem Wohnhaus in Plauen (Vogtland) musste die Feuerwehr am Dienstag zu einem Kellerbrand ausrücken. Die Feuerwehr musste in die Seumestraße in Plauen ausrücken. Dort brannte Müll in einem Keller. © Igor Pastierovic Wie die Polizei mitteilte, geriet im Ortsteil Haselbrunn aus bisher ungeklärter Ursache ein Müllhaufen im Kellerbereich in Brand. Durch die Flammen wurden die umliegenden Wände im Keller des Mehrfamilienhauses an der Seumestraße verrußt. Außerdem wurde die Elektrik des Gebäudes bei dem Brand stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen, sodass sie nicht weiter auf das Gebäude übergriffen. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand.

Titelfoto: Igor Pastierovic