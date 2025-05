24.05.2025 12:32 Kellerbrand sorgt für Großalarm in Mittelsachsen

Am Freitagabend kam es in Döbeln zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dort brach in einem Keller ein Feuer aus.

Von Sarah Fuchs

Döbeln - Am Freitagabend kam es in Döbeln (Mittelsachsen) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Alles in Kürze Kellerbrand in Döbeln sorgt für Großalarm

15 Bewohner aus Mehrfamilienhaus evakuiert

Eine Person mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Feuer schnell unter Kontrolle gebracht

Gegen 20 Uhr brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße ein Brand aus. Neben der Feuerwehr Döbeln waren auch die Kameraden aus Ebersbach und Limmritz vor Ort. Bevor sie mit den Löscharbeiten beginnen konnten, wurden 15 Bewohner aus dem Haus evakuiert. Laut Einsatzleiter Steffen Janasek versuchte eine Person, den Brand selbst zu löschen und zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Brandherd befand sich laut Janasek im Keller des Gebäudes, wo ein Kellerverschlag Feuer fing. Dabei griffen die Flammen teilweise auf angrenzende Bereiche über. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer aber zügig unter Kontrolle gebracht werden. Bewohner können zurück in ihre Wohnungen Die Stadtwerke Döbeln prüften im Anschluss, ob eine Wiederfreigabe der Stromversorgung möglich sei. Die Bewohner konnten anschließend alle zurück in ihre Wohnungen. Wie die Polizei mitteilte, wird aktuell wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine vor.

