Kerzenschein löst Feuerwehreinsatz im Erzgebirge aus

12.12.2024

In Aue hat am Mittwochabend Kerzenschein in einem Fenster einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Von Claudia Ziems

Aue - Am Mittwochabend wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda nach Aue (Erzgebirge) auf die Wettinerstraße gerufen. Anwohner hatten Flammen an einem Fenster gesehen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. In der Wettinerstraße kam es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz. © Niko Mutschmann Die Einsatzkräfte suchten dann die Fenster mit der Drehleiter ab, fanden aber erstmal nichts. Nach Rücksprache mit dem Anrufer wurde das Fenster dann entdeckt, es handelte sich hier allerdings nicht um einen Wohnungsbrand, sondern nur um flackernde Kerzen. Sie erweckten offenbar den Anschein eines Brandes. Feuerwehreinsätze Bewohner rettet sich durch Fenstersprung: Drei Verletzte bei Wohnhausbrand! Der Einsatz konnte also beendet werden. Die Wettinerstraße musste für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Neben den Feuerwehren war noch der Rettungsdienst zur Absicherung da.

Titelfoto: Niko Mutschmann