23.06.2025 08:37 Kind stirbt bei Brand in Wilhelmshaven: Weitere in Lebensgefahr

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Montag ein Kind verstorben. Die Familie war im Dachgeschoss gefangen.

Von Tobias Bruns

Wilhelmshaven - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Montag ein Kind verstorben. Die Familie war im Dachgeschoss gefangen. Alles in Kürze Kind stirbt bei Brand in Wilhelmshaven

Feuer in leerstehendem Spielwarenladen ausgebrochen

19 Bewohner betroffen, 8 mussten gerettet werden

Drei Kinder schwer verletzt, ein Kind tot

Ursache des Feuers noch unklar Mehr anzeigen Vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren saßen im Dachgeschoss fest. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr in die Markstraße gerufen, wo sich nach ersten Erkenntnissen Unrat im Vorraum eines leerstehenden Spielwarenladens entzündet hatte. Das Feuer habe sich zwar nicht auf die über dem Geschäft liegenden Wohnungen ausgebreitet, es sei aber zu starker Rauchentwicklung gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mit. Einige der insgesamt 19 Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Vier Erwachsene und vier Kinder mussten von der Feuerwehr über eine Drehleiter befreit werden. Feuerwehreinsätze Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Ein Bewohner verletzt in Klinik Für ein Kind, das zusammen mit drei weiteren Kindern im Dachgeschoss festsaß, kam die Hilfe zu spät. Es starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die drei anderen Kinder im Alter von vier bis neun Jahren sind schwer bis lebensgefährlich verletzt. Das Verletzungsbild der vier Erwachsenen sei laut Polizei unbekannt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa