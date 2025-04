22.04.2025 14:50 Kinder wickeln Decken um eingeschaltete Lampe, dann brennt das Zimmer

Am Ostermontag brannte es in einem Wohnhaus in Wünschendorf (Landkreis Greiz).

Von Christian Rüdiger

Wünschendorf - Am Ostermontag brannte es in einem Wohnhaus in Wünschendorf (Landkreis Greiz). Die Wärmeentwicklung der eingeschalteten Lampe führte dazu, dass sich eine Decke entzündete. (Symbolfoto) © 123RF/tanuart Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hatten mehrere Kinder gegen 18 Uhr eine eingeschaltete Bürolampe mit Decken eingewickelt. Durch die daraus resultierende Wärmeentwicklung fing eine der Decken Feuer. Die Flammen breiteten sich anschließend aus - das betroffene Zimmer brannte.

Die alarmierte Feuerwehr eilte zu dem Wohnhaus in der Neuen Straße und konnte die Flammen löschen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die unvorsichtige Spielerei der Kinder sorgte jedoch für einen hohen Sachschaden. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen mittleren vierstelligen Betrag.

