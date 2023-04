17.04.2023 06:40 Kirche im Tagebau-Dorf Morschenich steht in Flammen - Dach eingestürzt

Morschenich - In einer Kirche in dem am Rande des Braunkohletagebaus Hambach liegenden Ort Morschenich ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kirche in dem Ortsteil der Gemeinde Merzenich stand am frühen Montagmorgen in Vollbrand. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa Die Kirche in dem Ortsteil der Gemeinde Merzenich stand am frühen Montagmorgen in Vollbrand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach waren die Einsatzkräfte in der Nacht zu Montag gerufen worden, weil der Dachstuhl des Gebäudes gebrannt hatte. Das Dach sei mittlerweile komplett eingestürzt, auch das Kirchenschiff sei zerstört, berichtete der Sprecher. "Das ist ein Totalverlust". Feuerwehreinsätze Brand in Freilassing: Anwohner verletzt, Kripo ermittelt Rund 70 Einsatzkräfte brachten demnach das Feuer unter Kontrolle. Am Montagmorgen liefen zunächst noch Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren laut Angaben der Polizei von Montagmorgen noch unklar.

