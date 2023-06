24.06.2023 10:48 Knapp 200 Kräfte im Einsatz! Feuerwehr löscht Brand in Schweinestall

In Neuengörs ist am Samstagmorgen ein Brand in seinem großen Stallgebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit knapp 200 Einsatzkräften vor Ort.

Von Robert Stoll

Neuengörs - Großeinsatz für die Feuerwehr im Kreis Segeberg! In Neuengörs ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen. Der Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ist von Weitem zu sehen. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, sind seit 5.48 Uhr rund 200 Einsatzkräfte vor Ort und bekämpfen die Flammen. Beim Eintreffen stand das 650 Quadratmeter große Gebäude bereits in Vollbrand. Gegen 7.45 Uhr folgte eine erste Entwarnung und das Kommando "Feuer aus". Seitdem sind die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Feuerwehreinsätze Bewohner beobachtet vom Nachbarhaus aus, wie sein Eigenheim abbrennt Aufgrund des immensen Schadens wird das in Brand geratene Gebäude nun mit einem Bagger abgerissen, um noch versteckte Glutnester zu entdecken. Laut Sprecher wurden bei dem Einsatz weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Schweine, die in dem Stall gelebt hatten, wurden einen Tag zuvor abgeholt. Zwischenzeitlich hatte die Warn-App Nina aufgrund der starken Rauchentwicklung die Anwohner alarmiert. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Wie es zu dem Großfeuer kam, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg