05.07.2025 09:15 Feuer in Produktionsfirma verursacht Millionenschaden

Am Samstagmorgen war ein Feuer in einer Produktionsfirma in Kölleda (Landkreis Sömmerda) ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Kölleda - Am Samstagmorgen war ein Feuer in einer Produktionsfirma in Kölleda (Landkreis Sömmerda) ausgebrochen. Alles in Kürze Feuer in Kölleda verursacht Millionenschaden

Brand in Produktionsfirma am Samstagmorgen

Sachschaden von etwa einer Million Euro

Mitarbeiter mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

Kripo ermittelt zur Brandursache Mehr anzeigen Die Feuerwehr war am frühen Samstagmorgen in Kölleda gefragt. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa Gegen 6 Uhr wurde den Einsatzkräften die Rauchentwicklung an einem Trocknungsofen innerhalb einer Produktionsanlage gemeldet. Betroffen war ein Unternehmen in der Heinrich-Hertz-Straße. Die Flammen griffen zwar nicht auf weitere Bereich des Gebäudes über, dennoch wurde die betroffene Anlage stark in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei liegt der entstandene Sachschaden bei rund einer Million Euro. Ein Mitarbeiter der Firma erlitt bei dem Brand eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus nach Sömmerda gebracht. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa