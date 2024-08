Kohlenmonoxid-Alarm in Wohnhaus: 29 Menschen evakuiert, fünf Verletzte

Wiesbaden - Rettungskräfte werden am Abend des gestrigen Dienstags zu einem Wohnhaus in Wiesbaden gerufen. Schon im Treppenhaus stellen sie erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Daraufhin müssen viele Bewohner in Sicherheit gebracht werden, mehrere Menschen erleiden Verletzungen.