28.05.2025 08:45 Krankenhaus nach Trafo-Brand geräumt: 50 Patienten müssen Klinik verlassen

Rund 50 Patienten mussten in der Nacht aus einem Krankenhaus in Radevormwald (Oberbergischer Kreis) in andere Kliniken verlegt werden.

Von Philipp Rahn Radevormwald - Rund 50 Patientinnen und Patienten sind in der Nacht aus einem Krankenhaus in Radevormwald (Oberbergischer Kreis) in andere Kliniken verlegt worden.

Einsatz bis 6 Uhr morgens abgeschlossen Mehr anzeigen Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht zu Mittwoch Rauch bei den Trafo-Anlagen der Klinik festgestellt. © Florian Schmidt Grund dafür ist ein längerfristiger Stromausfall gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Dienstagabend sei demnach die Brandmeldeanlage in der Klinik an der Siepenstraße ausgelöst worden. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte Rauch bei den Trafo-Anlagen festgestellt, es habe eine Überspannung gegeben. Die Notstromaggregate hätten zwar einen Teil des Krankenhauses weiterhin mit Strom versorgt. Da aber die Wiederherstellung des Stromnetzes in der ganzen Klinik nicht absehbar war, habe man sich in der Nacht entschieden, das Krankenhaus zu räumen. Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen sei der Einsatz abgeschlossen worden. Weitere Einzelheiten, auch zur Ursache, waren zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Florian Schmidt