Kurioser Einsatz auf Gelände von Wasserkraftwerk: Feuerwehr rettet Biber aus Schacht

Notfall mit Happy End: Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen konnte einen Biber aus seiner misslichen Lage befreien und freilassen. (Symbolbild) © Felix Heyder/dpa

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, war der Biber am Nachmittag des Karfreitags in den zwei Meter tiefen Sickerschacht eingebrochen und danach nicht mehr aus jenem herausgekommen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen wurden verständigt und konnten auf dem Gelände eines Wasserkraftwerkes an der Mindel das Tier in dem Schacht ausmachen. Dieses war zuvor durch eine marode Holzabdeckung in ebenjenen gelangt.

Mit einem Tuch gelang es den Angaben zufolge schlussendlich, den Biber aus seiner misslichen Lage zu befreien und dann unverletzt freizulassen.