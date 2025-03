Kurz nach Mitternacht: Leer stehendes Haus geht in Flammen auf

Lehesten - In der Nacht zu Donnerstag brannte in Lehesten (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ein leer stehendes Haus.

Die Feuerwehr entschied sich dazu, das Haus kontrolliert abbrennen zu lassen. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Ein Zeuge hatte gegen 0.15 Uhr die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungskräfte im Ortsteil Schmiedebach eintrafen, stand das Gebäude am Rande eines früheren Schieferbruchs bereits in Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr sicherte in der Folge den Einsatzort ab und begann mit den Löscharbeiten, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Das Haus an sich war jedoch nicht mehr zu retten. Aus diesem Grund entschied sich die Feuerwehr, es kontrolliert abbrennen zu lassen. Rund 80 Feuerwehrleute waren an der Brandbekämpfung beteiligt.