Längster Einsatz der Geschichte: Feuerwehr kämpft fast zwei Wochen gegen Silo-Brand

Hagen - Seit dem 23. April kämpft die Feuerwehr Hagen ( NRW ) gegen einen Brand in einem Silo auf dem Gelände eines Kraftwerks. Es ist der bis dato längste Einsatz in der Geschichte der Feuerwehr Hagen!

Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften seit dem 23. April gegen die Flammen in dem Silo. © Feuerwehr Hagen

Gegen 11 Uhr am damaligen Sonntagvormittag gerieten in dem Kraftwerk im Stadtteil Boele-Kabel Holzabfälle in Brand und sorgten somit für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Am heutigen Dienstag teilten die Einsatzkräfte mit, dass der Brand in dem mit 7000 Kubikmetern gefüllten Silo noch immer nicht endgültig bekämpft sei und in der Zwischenzeit die Herangehensweise angepasst wurde.

"Im Verlauf des Einsatzes wurde die Taktik geändert, da aufgrund des nachrutschenden Silo-Inhalts eine Gefährdung für das Personal und Baumaschinen bestand."

Die Einsatzkräfte schlossen daher kurzerhand das Silo und starteten einen massiven Schaumangriff, um die Temperatur im Inneren des Silos drastisch zu senken - mit Erfolg!

Erst am Sonntag (30. April) öffnete die Feuerwehr das betroffene Silo und schaffte das Holz nach draußen, wo es auf Glutnester überprüft und gegebenenfalls abgelöscht werden konnte.