Lagerhalle brennt lichterloh: Mehrere Feuerwehrleute teils schwer verletzt

Dicke Rauchschwaden waren über die kleine Ortschaft gestiegen. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr geriet in Adelshofen in der Hilsbacher Straße auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein bei einer Scheune befindlicher Hühnerstall in Brand.

Laut Polizeiangaben griffen die Flammen anschließend auf die Scheune über. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro.

Die Bewohner des Hofes kamen nicht zu Schaden. Zwei Feuerwehrleute wurden im Verlaufe der Löscharbeiten schwer, zwei weitere leicht verletzt.