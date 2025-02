11.02.2025 17:25 Lagerhalle fängt Feuer: Mitarbeiter können sie nicht mehr retten

Ein Feuer ist am Montag in einer Lagerhalle in Sangerhausen ausgebrochen. Mitarbeiter versuchten die Flammen zu löschen - vergeblich.

Von Robert Lilge

Sangerhausen - Eine Lagerhalle in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat am gestrigen Montagnachmittag Feuer gefangen. An dem Gebäude entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. © Screenshot/Facebook/feuerwehrsangerhausen Die Halle diente auch als Verkaufsraum für einen Fahrradhandel, weshalb Mitarbeiter beim Ausbruch der Flammen vor Ort waren. Laut Angaben des Polizeireviers Mansfeld-Südharz brach das Feuer in einem hinteren Gebäudeteil aus. Ein Versuch der Mitarbeiter, die Flammen selbst zu löschen, schlug fehl. Schlussendlich wurde die Feuerwehr verständigt. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in Hohenstein-Ernstthal: Mittagessen angebrannt Rund 70 Kameraden rückten an und konnten den Brand löschen. Gegen 22 Uhr wurde der Einsatz für beendet erklärt. Mitarbeiter, Kunden und Einsatzkräfte wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Ursache der Flammen konnte noch nicht geklärt werden und wird noch ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/feuerwehrsangerhausen