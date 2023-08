09.08.2023 17:39 Lagerhalle im Norden lichterloh in Flammen: Millionen-Schaden!

Von Bastian Küsel

Papenburg - Großeinsatz: Am Dienstagabend hat eine Lagerhalle in Papenburg (Niedersachsen) lichterloh gebrannt. Der Schaden geht in die Millionen! In Papenburg hat am Dienstagabend eine Lagerhalle lichterloh gebrannt. © Facebook: Feuerwehr Papenburg Untenende Wie die Polizei mitteilte, geriet die Lagerhalle in der Hüntestraße (Stadtteil Aschendorf) aus noch ungeklärter Ursache gegen 22.15 Uhr in Brand. Das Feuer breitete sich innerhalb kürzester Zeit auf die gesamte Halle aus und zerstörte sie komplett. Mehrere Busse, Autos, Motorräder und Landmaschinen, die sich in der Halle befanden, wurden ebenfalls zerstört. Die genaue Anzahl ist noch nicht bekannt. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte von der alarmierten Feuerwehr zwar verhindert werden, die umliegenden Häuser wurden aber durch den Rauch beschädigt. Feuerwehreinsätze Inferno! 20-Meter-Feuerwand walzt durch Industriegebäude Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere Millionen Euro! Die Halle wurde komplett zerstört. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. © Facebook: Feuerwehr Papenburg Untenende Die Feuerwehr war mit knapp 160 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat indes die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Facebook: Feuerwehr Papenburg Untenende