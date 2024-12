Lagerhalle lichterloh in Flammen: Mehrere angrenzende Gebäude geräumt

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend mit einem Großaufgebot zu der brennenden Lagerhalle in Düsseldorf-Flingern aus. © Patrick Schüller

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten mehrere Zeugen die Kameraden am frühen Sonntagabend in die Erkrather Straße im Stadtteil Flingern alarmiert, nachdem sie auf den Lagerhallenbrand in einem Hinterhof aufmerksam geworden waren. In der Halle befand sich demnach eine Kfz-Werkstatt.

Sofort rückten zahlreiche Kräfte daraufhin zum Ort des Geschehens aus und begannen unverzüglich mit den Löschmaßnahmen, während dichter Rauch über dem Gelände empor stieg.

Zudem räumten die Kameraden mehrere angrenzende Gebäude und verhinderten parallel, dass die Flammen sich weiter ausbreiteten.

Von den über 40 Anwohnern, die durch Rettungssanitäter untersucht wurden, sei dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr niemand verletzt worden, so der Sprecher. "Noch vor dem Abschluss der letzten Arbeiten konnten allesamt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren."