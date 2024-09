19.09.2024 09:35 Lagerhalle steht in Flammen: Drei Menschen bei waghalsiger Aktion verletzt!

Eine Lagerhalle in Biberach geriet in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Von Johanna Baumann

Biberach - Zum Leid eines Landwirtes geriet eine Lagerhalle bei Biberach in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit fast 90 Einsatzkräften vor Ort. © vifogra/Pöppel Die Feuerwehr rückte gegen Mitternacht zu der landwirtschaftlichen Lagerhalle aus. Sowohl Stroh- und Heuballen als auch Maschinen waren in Brand geraten. Obwohl die Halle längst in Flammen stand, versuchten drei Bewohner, Geräte aus dem Gebäude zu retten. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Halle brannte vollkommen aus. Laut Polizei ist die Ursache noch völlig unklar. Aktuell wird von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen. Die Löscharbeiten zogen sich noch bis in die Morgenstunden des Donnerstags.

Titelfoto: vifogra / Pöppel