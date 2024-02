04.02.2024 14:40 Landgut bei Ulm geht in Flammen auf: Zwei Pferde verenden!

In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Langenau bei Ulm kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Großbrand.

Von Johanna Baumann

Langenau - In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Langenau bei Ulm kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Großbrand. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz. © Ralf Zwiebler/z-media /dpa Gegen 0.40 Uhr rückte die Feuerwehr in die Lange Straße aus. Laut Polizei soll sich der Ursprung des Brandes in einem Maschinenschuppen befinden. Anschließend griffen die Flammen auf den nahegelegenen Stall über. Zwei Pferde konnten nicht mehr gerettet werden. Sie verendeten im Feuer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Laut aktuellem Stand wird der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen nach der Brandursache laufen.

