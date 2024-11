Laster fackelt lichterloh auf A73: Autobahn stundenlang dicht

Eisfeld - Feuerwehreinsatz mitten auf der Autobahn: Auf der A73 im Landkreis Hildburghausen stand am Dienstagabend ein Lastwagen lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr rückte auf der A73 an, um einen brennenden Laster zu löschen. © NEWS5/Steffen Ittig

Ersten Informationen vom Ort des Geschehens zufolge soll das Fahrzeug gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Coburg in der Nähe der Stadt Eisfeld in Brand geraten sein.

Demnach habe der Laster bereits komplett in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Thüringen und Bayern dort eintrafen.

Verletzt worden sei glücklicherweise niemand. Wie TAG24 erfuhr, habe sich der Fahrer des Gespanns selbst aus diesem befreien können.

Der Lastwagen wurde augenscheinlich komplett zerstört.