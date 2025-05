Laube durch Gartenarbeiten komplett abgebrannt: Besitzer und Ehefrau verletzt

Wittenberg - Eine Gartenlaube ist am Samstagmittag in Wittenberg komplett abgebrannt - der Eigentümer (86) und seine Ehefrau (78) wurden verletzt.

In Wittenberg brannte am Samstagmittag eine Gartenlaube ab - die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. © Facebook/Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer gegen 12.30 Uhr in der Kleingartenanlage am Mittelfeld aus.

"Der 86-jährige Besitzer führte Arbeiten mit einem Unkrautbrenner am Pflaster durch, um Unkraut zu beseitigen", hieß es weiter: "Hierdurch wurde eine angrenze Hecke in Brand gesetzt."

Die Flammen seien selbstständig nicht mehr löschbar gewesen - so habe der Brand auf das angrenzende Gartenhäuschen übergegriffen.