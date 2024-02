08.02.2024 11:40 Lauter Knall: Mehrere Explosionen zerstören Firmen-Werkstatt bei Pforzheim

In Mühlacker bei Pforzheim kam es am Mittwochabend zu einer Explosion und einem Hausbrand. Die Feuerwehr rückte im Großeinsatz an.

Von Johanna Baumann

Mühlacker - Am Mittwochabend meldeten Anwohner in der Gustav-Schwab-Straße in Mühlacker bei Pforzheim einen lauten Knall. Ein großes Fenster wurde durch die Explosion zerstört. © Markus Rott / EinsatzReport24 Die Feuerwehr rückte gegen 17.50 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus aus. In der im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt einer Firma war ein Feuer ausgebrochen. Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei sollen mehrere Batterien, Akkus und Lötkolbenkartuschen in Brand geraten sein. Daraufhin kam es zu mehreren Explosionen. Die Bewohner begaben sich selbstständig ins Freie. Aufgrund der starken Rauchbelastung kamen sie bei Verwandten unter. Feuerwehreinsätze Verheerender Großbrand auf Hof: Über 100 Feuerwehrleute retten Menschen aus Flammen Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Ein Gebäudeschaden konnte glücklicherweise verhindert werden. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. © Markus Rott / EinsatzReport24 Wie sich die Geräte der Firma entzünden konnten, ist bislang unklar.

Titelfoto: Markus Rott / EinsatzReport24