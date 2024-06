Leer stehendes Haus plötzlich in Flammen: War es Brandstiftung?

Stade - In Stade ( Niedersachsen ) hat am Mittwochabend ein leer stehendes Haus gebrannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Feuerwehrleute löschten per Drehleiter das brennende Dach. © Polizeiinspektion Stade

Passanten bemerkten das Feuer gegen 20.30 Uhr in dem Gebäude am Obstmarschenweg in der Ortschaft Bützfleth. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus im Dachbereich im Vollbrand, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den etwa 90 Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen in dem bereits seit längerer Zeit leer stehenden Gebäude nach etwa zwei Stunden zu löschen.

Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Es gab keine Verletzten.

Wegen des Einsatzes war die L111 zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.



Die Brandursache ist unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Daher waren Brandexperten und Tatortermittler im Einsatz.