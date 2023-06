Leerstehendes Hotel in Freital steht in dieser Woche mehrfach in Flammen!

Freital - Was ist denn da in Freital los?

Nicht zum ersten Mal mussten die Feuerwehrleute in Freital wegen eines Brandes in dem ehemaligen Hotel anrücken. © Roland Halkasch

Am 21. Juni stand am Nachmittag das ehemalige und inzwischen leerstehende Leonardo-Hotel in der Straße Am Langen Rain in Flammen - rund 24 Stunden später erneut!

Gegen 15 Uhr brach das Feuer am Mittwoch aus, wie die Polizeidirektion Dresden meldete. Zum Glück konnte die Feuerwehr den Brand binnen einer Stunde löschen.

Menschen wurden ebenfalls nicht verletzt, da das Gebäude leer stand. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Dafür war schnell klar: Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Am Donnerstagnachmittag dann der nächste Hammer: Erneut brannte es in dem ehemaligen Hotel. Wieder musste die Feuerwehr Freital anrücken.