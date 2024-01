Leiche in brennendem Einfamilienhaus: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Kleinostheim - Beim Brand in einem Einfamilienhaus im unterfränkischen Kleinostheim ist am Morgen des heutigen Donnerstags eine Person ums Leben gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Obergeschoss des Hauses. © Ralf Hettler/dpa

Nach den ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Toten um den 77 Jahre alten Bewohner des Hauses handeln, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Personen sollen nicht im Haus gewesen sein.

Gegen 7 Uhr waren die Einsatzkräfte über den Brand in dem Reihenendhaus in der Bassenser Straße von Nachbarn informiert worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, stand bei ihrem Eintreffen der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand und aus den Fenstern im Obergeschoss schlugen die Flammen.

Der Brand konnte dann aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Laut dem Feuerwehrsprecher waren etwa 125 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Polizeisprecher sagte, dass dann im Inneren des Gebäudes der 77-Jährige aufgefunden wurde, für den jede Hilfe zu spät gekommen sei.