LIDL-Markt brennt ab! Feuerwehr-Großeinsatz im Harz

Wernigerode - Am Sonntagnachmittag brannte ein Lebensmitteldiscounter im Landkreis Harz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Am Sonntag brannte der LIDL in Wernigerode. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wernigerode

Gegen 13.30 Uhr brach das Feuer in dem LIDL-Markt in der Benzingeröder Chaussee in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) aus.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, um gegen die Flammen vorzugehen. Zum Teil mussten die Seitentüren des Marktes gewaltsam geöffnet werden, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Wernigerode auf Facebook.

Das Gebäude soll stark verrußt gewesen sein, was den Einsatz zusätzlich erschwerte.

Immerhin konnte der Ausbruchsort der Flammen entdeckt und abgelöscht werden. Der Einsatz dauerte knapp drei Stunden.