26.07.2024 16:48 Lkw angezündet? Hoher Schaden nach Brand auf Schloss-Parkplatz

Am Donnerstag kam es in der Schloßstraße in Derenburg zu einem teuren Brand. Ein beladener Lastwagen wurde durch noch unbekannte Täter angezündet.

Von Robert Lilge

Blankenburg/Derenburg - Einsatz für die Feuerwehr im Landkreis Harz: Am gestrigen Donnerstagabend kam es zu einem Brand auf dem Parkplatz der Schloßvilla Derenburg. Am Donnerstagabend kam es auf einem Parkplatz in Derenburg zu einem teuren Brand eines Lastwagens. © Polizeirevier Harz Dort kam es gegen 23.40 Uhr zum Brand eines Lastwagens, teilte das Polizeirevier Harz mit. Zeugen entdeckten den Brand und informierten den Notruf. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der beladene Lkw von bislang unbekannten Tätern angezündet wurde. Insbesondere die Ladefläche habe durch die Flammen am meisten gelitten. Der entstandene Schaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden bei dem Feuer keine Menschen verletzt. Nach dem Löscheinsatz wurde der Brandort beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Zeugen, die der Polizei Hinweise auf Täter oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 zu melden.

Titelfoto: Polizeirevier Harz