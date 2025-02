09.02.2025 16:25 Lost Place in Flammen: Haben Jugendliche das "Alte Teufelsbad" angezündet?

In einem Lost Place in Blankenburg brach in der Nacht zum Sonntag ein Feuer aus. War eine Gruppe Jugendlicher daran Schuld?

Von Isabelle Wiermann

Blankenburg - In der Nacht zum heutigen Sonntag brannte es in der seit Jahrzehnten verlassenen Kurklinik "Altes Teufelsbad" in Blankenburg (Harz). Das Bettenhaus der alten Kurklinik steht seit Dekaden leer. © Polizeirevier Harz Fünf Minuten nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Blankenburg in die Thiestraße gerufen, wie das Polizeirevier Harz mitteilte. 22 Kameraden und fünf Fahrzeuge rückten an, um das Feuer zu löschen. Ausgebrochen war es im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell ersticken, jedoch sei ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden. Feuerwehreinsätze Tödliche Tragödie: Eltern lassen Kleinkind allein in Wohnung - dann bricht Feuer aus Zeugen haben eine fünfköpfige Gruppe aus Jugendlichen in der Nähe gesehen - waren sie für das Feuer verantwortlich? Die Polizei konnte die Mädchen und Jungen nicht mehr antreffen und hat deshalb eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Das Polizeirevier Harz in Halberstadt bittet unter 03941674293 oder online über das elektronische Polizeirevier um Hinweise.

Titelfoto: Polizeirevier Harz