Mann will Unkraut mit Gasbrenner vernichten: Brand in Garten, Feuerwehr muss anrücken

Kriebstein - Aufgrund einer Unkrautvernichtung kam es am Samstagnachmittag in Kriebstein ( Sachsen ) zu einem Feuerwehreinsatz.

Am vergangenen Montag endete auch im Erzgebirge eine Unkrautbekämpfung mit einem Brand. In Oelsnitz in der Unteren Hauptstraße hatte ein Mann (54) vor einem Wohn- und Geschäftshaus Unkraut mit einem Bunsenbrenner beseitigt. Ein Streugutbehälter fing an zu brennen, und das Feuer griff auf die Hausfassade über.

Der 54-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation behandelt werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Gegen den 54-jährigen Deutschen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.