Mann zündet eigenes Haus an und ruft dann die Feuerwehr

In Lauf an der Pegnitz meldet ein Mann einen Brand in seinem Einfamilienhaus. Die Polizei geht der Frage nach, ob er selbst es angezündet hat.

Lauf - Nach einem Wohnhausbrand in Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Die Feuerwehr brauchte lange, bis sie den Brand unter Kontrolle hatte. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie die Beamten mitteilten, soll der 38 Jahre alte Bewohner das Feuer selbst gelegt haben. Der Mann hatte am Montagnachmittag die Feuerwehr alarmiert und angegeben, sein Einfamilienhaus in der Egelseestraße stehe in Flammen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits komplett in Brand. Das Feuer wurde erst nach längerer Zeit gelöscht, das Gebäude sei nun unbewohnbar, erklärte die Polizei. Der 38-Jährige hatte selbst angegeben, das Haus angezündet zu haben. Als die Einsatzkräfte dann vor Ort waren, hatte er Lauf allerdings schon verlassen.