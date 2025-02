Mehrere Brände in Hinterhöfen: Mülltonnen in Flammen

Zwickau - In Zwickau sind an zwei Stellen hohe Sachschäden durch brennende Mülltonnen entstanden.

Die Hausfassade wurde durch das Feuer verrußt. © Mike Müller

Laut Polizei gerieten am frühen Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in Hinterhöfen an der Leipziger Straße und der nahe gelegenen Osterweihstraße in Brand.

Insgesamt sieben Tonnen und ein Holzzaun wurden an der Leipziger Straße beschädigt, außerdem blieben leichte Rußanhaftungen am Haus zurück. Der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 4000 Euro.

An der Osterweihstraße wurde die Hausfassade stark beschädigt. Aufgrund der Hitze der brennenden Mülltonnen gingen zudem zwei Fensterscheiben zu Bruch. Hier wurde der Sachschaden auf 40.000 Euro geschätzt.