14.08.2023 07:19 Mehrere laute Knalle: Lagerhalle geht in Flammen auf, Großeinsatz!

Von Lara Westphal

Fockbek - Eine Lagerhalle ist am Sonntagabend in Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Flammen aufgegangen. Eine schwarze Rauchwolke steigt bei dem Brand der Lagerhalle empor. © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde Als die Feuerwehr eintraf, brannte die 30x20 Meter große Halle bereits lichterloh. Passanten berichteten, dass es zuvor mehrere laute Knalle gab und anschließend eine große schwarze Rauchsäule am Himmel zu sehen war. Diese war bereits von weitem sichtbar. Durch das zügige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus sowie die angrenzenden Bäume verhindert werden. Dazu kämpften rund 70 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht. Verletzt wurde niemand. Feuerwehreinsätze Alarm in Landstuhl: Hochhaus wegen Brand komplett geräumt In der Halle lagerten mehrere landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 70 Kräften im Einsatz. © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde Zur Brandursache und Höhe des Schadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde