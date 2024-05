29.05.2024 07:36 Mehrere Millionen Euro Schaden: Lagerhalle im Main-Kinzig-Kreis in Flammen

Bad Soden-Salmünster - In einer Lagerhalle im Gewerbegebiet im südosthessischen Bad Soden-Salmünster brach in der Nacht zu Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen ein Feuer aus. Die Flammen richteten einen extrem hohen Schaden an. Im südosthessischen Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) kam es in der Nacht zu Mittwoch aufgrund eines massiven Feuers zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. © Feuerwehr Bad Soden-Salmünster Dieser der Polizei zufolge auf etwa drei Millionen Euro geschätzt. Das Feuer brach in der Nacht zu Mittwoch bei einem Großhandel für Seidenblumen, Gartenmöbel und Dekoartikel aus, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Brand gekommen ist, sei noch unklar. Nach aktuellem Stand sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Feuerwehreinsätze Böschung fängt Feuer: Schwarzwaldbahn teilweise gesperrt Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren laut Mitteilung am Mittwochmorgen noch im Einsatz. Als die ersten Feuerwehrleute ankamen, stand die Lagerhalle schon in Vollbrand. Die Löscharbeiten sollten laut Polizei wohl noch bis in den Vormittag andauern.

Titelfoto: Feuerwehr Bad Soden-Salmünster