09.06.2025 15:56 1.205 Mehrere Mülltonnen in Flammen! Brandserie hält Pirna in Atem

Am Wochenende standen in Pirna in zwei aufeinanderfolgenden Nächten mehrere Mülltonnen in Brand. Müssen Anwohner Angst vor einer Brandserie haben?

Von Emelie Herrmann

Pirna - Eine Brandserie in Pirna hält die Einsatzkräfte auf Trab. In zwei aufeinanderfolgenden Nächten sind in einer Nachbarschaft mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Alles in Kürze Mehrere Mülltonnen in Pirna brennen.

Zwei Brände in einer Nacht in der Longuyoner Straße.

Schaden von 15.000 Euro durch Feuer.

Dritter Brand am Pfingstsonntag auf Firmengelände.

Mehr anzeigen Die Flammen griffen auf das Gebäude über. © © Marko Förster Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Brand in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr in der Longuyoner Straße. Dabei hätten zwei Mülltonnen, die vor einer offenen Garage standen, plötzlich Feuer gefangen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griffen die Flammen auf das Gebäude über. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Nur kurze Zeit später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Dieses Mal brannten zwei Mülltonnen in der Reutlinger Straße. Auch hier verursachten die Flammen einen Brandschaden an der Fassade eines Gebäudes. Ein Schaden von ca. 15.000 Euro sei bei dem Brand entstanden. © © Marko Förster In zwei aufeinanderfolgenden Nächten musste die Feuerwehr in Pirna ausrücken. © © Marko Förster Am Pfingstsonntag dann der dritte Streich. Gegen 1.45 Uhr stand erneut in der Longuyoner Straße ein Überseecontainer auf einem Firmengelände in Flammen. Die Ermittlungen zu den Brandursachen laufen.

Titelfoto: Bildmontage: © Marko Förster