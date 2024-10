26.10.2024 16:08 Mehrere Strohballen angezündet: Feuerteufel in der Börde unterwegs

Die Feuerwehr in der Sachsen-Anhalter Börde hatte diese Nacht nicht besonders viel Schlaf: Unbekannte legten in kürzester Zeit an gleich zwei Orten Feuer.

Von Isabelle Wiermann

Börde - Im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt wurden in der Nacht zum heutigen Samstag gleich zwei Feuer gelegt. Die Täter ließen aufgestapelte Heuballen in Flammen aufgehen. © Polizeiinspektion Magdeburg Vergangene Freitagnacht hatte sowohl die Feuerwehr als auch das Polizeirevier Börde einiges zu tun!

Kurz nach 3 Uhr morgens hatten Unbekannte zunächst zwischen 50 und 70 Strohballen an der B246a bei Blumenberg angezündet, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte. Die Feuerwehren aus Altenweddingen, Wanzleben und Osterweddingen rückten an, um das Feuer zu löschen. Das behinderte zeitweise den Verkehr. Feuerwehreinsätze Feuer an Wellnesshotel! Mitarbeiter springen aus Fenster Nur eine halbe Stunde später brannte es schon wieder: Bei der B245 an der Motorsport Arena in Oschersleben fielen erneut Feuerteufel über Strohballen her. Die brennenden Ballen waren dort zu Werbezwecken aufgeschichtet. Das Feuer griff auf einen Reifenstapel und ein Werbebanner über, konnte aber zügig gelöscht werden. Die Löscharbeiten behinderten teilweise den Verkehr. © Polizeiinspektion Magdeburg Die Polizei Haldensleben ermittelt nun in beiden Fällen wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter 039044780 oder über das E-Revier.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg