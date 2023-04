Menschenleben in Gefahr! Feuer breitet sich rasch in Wohnung aus

Gelsenkirchen - Zu einem Feuerwehreinsatz mussten die Floriansjünger am Ostersonntag im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen ausrücken. Flammen schlugen aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Die Kameraden wurden unter dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr" alarmiert.

Mit einer Drehleiter mussten mehrere Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht werden. © Feuerwehr Gelsenkirchen

In einem Wohnzimmer auf der Rückseite eines Gebäudes in der Bochumer Straße brannte es. Die Feuerwehr war an zwei Fronten gefordert, bekämpfte einerseits das Feuer, musste andererseits mit einer Drehleiter Personen befreien, die sehnlichst auf ihre Rettung warteten.

Wie die Feuerwehr Gelsenkirchen am Sonntag mitteilt, konnten 12 Kinder und 5 Erwachsene zügig in Sicherheit gebracht werden.

Von diesen mussten 12 Kinder und 2 Erwachsene zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Auch ein Feuerwehrmann, der mit Rauchgasen in Kontakt kam, musste in die Klinik gebracht werden.

Da das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist, erhielten eine Mutter mit 5 Kindern sowie eine Familie mit 2 Erwachsenen und 4 Kindern eine Unterkunft im Gelsenkirchener Haus Heege.