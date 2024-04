"Menschenleben in Gefahr": Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften zu Mehrfamilienhaus aus

Sankt Augustin - Nach einem Notruf ist die Freiwillige Feuerwehr in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) am Samstag zu einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Vor Ort stellte sich die Lage dann glücklicherweise weniger dramatisch heraus, als zunächst angenommen.

Die Feuerwehrkräfte waren am Samstagnachmittag zu dem Mehrfamilienhaus im Sankt Augustiner Ortsteil Menden ausgerückt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Laut Mitteilung der Kameraden waren die Einsatzkräfte am Nachmittag gegen 15.07 Uhr unter dem Hinweis "Menschenleben in Gefahr" in den Ortsteil Menden alarmiert worden.

Vor Ort stellte sich bei einer ersten Erkundung dann jedoch heraus, dass sich keine Menschen mehr in dem betroffenen Gebäude aufgehalten hatten.

Eine Küche im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses stand demnach in Vollbrand, woraufhin die zahlreichen Kräfte umgehend mit den Löscharbeiten begannen.

"Insgesamt nahmen zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung in der gegenständlichen Wohnung vor", schilderte ein Feuerwehrsprecher das Vorgehen der Kameraden.

Ein weiterer Trupp habe derweil das Brandgut aus der Wohnung entfernt.