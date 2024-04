Millionen-Schaden nach Brand in Metallwerk im Schwarzwald

Villingen-Schwenningen - Ein Großbrand in einem Metallwerk in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die Werksfeuerwehr wurde mit acht Fahrzeugen der städtischen Feuerwehr unterstützt. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa

Eine Metall-Walzmaschine war gegen 13.40 Uhr in Brand geraten. Schnell versammelte sich ein Großaufgebot der Einsatzkräfte am Werk in der Lantwattenstraße, das in Flammen stand.

Die Polizei vermutet, dass sich das Feuer durch einen Funkenflug entzündete, der mit Ölen in Kontakt kam.

Das gesamte Werk mit rund 80 Mitarbeitern wurde evakuiert. Die Rettungswagen vor Ort waren glücklicherweise nicht vonnöten. Alle Beteiligten blieben unverletzt.