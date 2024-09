27.09.2024 10:43 Millionenschaden: Stundenlanger Feuerwehreinsatz in Osterode

In Düna bei Osterode geriet in der Nacht auf Freitag eine Scheune in Brand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden insgesamt auf über eine Million Euro.

Von Robert Lilge

Osterode/Düna - In Osterode am Harz (Niedersachsen) kam es in der Nacht auf Freitag zu einem verheerenden Brand einer Scheune. Im Osteroder Ortsteil Düna brannte in der Nacht auf Freitag eine Scheune. © Screenshot/Facebook/DRK Bereitschaft - Osterode am Harz Dabei sei ein Millionenschaden entstanden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Osterode mit. Das Feuer im Ortsteil Düna wurde durch schnell hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte dadurch verhindert werden. Feuerwehreinsätze Dacia steht in Flammen: Polizei ermittelt nach Autobrand im Harz! Anwohner oder Tiere kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge sei bereits ein Maschinenschaden von etwa 300.000 Euro festgestellt worden. Weitere 750.000 Euro kommen durch Schäden am Gebäude hinzu. Die Brandursache ist derweil noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen. Vor Ort war auch das DRK mit einem Einsatzteam, welches den Feuerwehrkräften während der stundenlangen Löscharbeiten mit Verpflegung und Erster Hilfe zur Seite stand.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/DRK Bereitschaft - Osterode am Harz