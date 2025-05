03.05.2025 13:21 Mindestens 100 tote Rinder: Feuer in Agrarbetrieb ausgebrochen

In Tucheim bei Genthin brannte am Samstag ein Agrarbetrieb. Das Feuer soll in einem Stall mit Kälbern ausgebrochen sein. Hunderte Tiere starben.

Von Robert Lilge

Tucheim - In Tucheim, einem Ortsteil von Genthin im Jerichower Land, brennt seit Samstagmorgen ein Agrarbetrieb. Mehrere Tiere seien verendet. Die Feuerwehr ist zu einem Brand in einem Agrarbetrieb in Tucheim bei Genthin ausgebrochen. (Symbolbild) © 123RF / Huettenhoelscher Das Feuer soll in den Morgenstunden in einem Stall ausgebrochen sein, berichtet die Feuerwehr. Wie verheerend der Brand ist, zeige auch die Rauchwolke, die noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen ist. Der Landkreis empfiehlt allen Einwohnern im Umkreis, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Warnung über Apps wie KatWarn oder NINA gebe es jedoch nicht. Bisher könne zu dem Brand noch nicht viel gesagt werden. Fest steht jedoch, dass viele Rinder bei dem Feuer ums Leben gekommen sind. Laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur soll es sich bei den toten Tieren um eine Anzahl im unteren dreistelligen Bereich handeln. Die Löscharbeiten dauern an. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

