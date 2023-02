Mitarbeiter entdeckt Feuer und schlägt Alarm: Einkaufszentrum muss evakuiert werden

Langenfeld - In Langenfeld im Kreis Mettmann ist im Toilettenraum eines Einkaufszentrums ein Feuer ausgebrochen. Das Shoppingcenter musste evakuiert werden. Nun ermittelt die Polizei .

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. © Bildmontage: Polizei Mettmann

Wie ein Sprecher der Beamten mitteilte, hatte ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums an der Solinger Straße am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Feuer auf der Herrentoilette in der ersten Etage gemeldet.

Als dann wenig später die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellten die Kräfte fest, dass Unbekannte einen Mülleimer für Papierhandtücher in der fensterlosen Herrentoilette in Brand gesetzt hatten.

"Die daraufhin entstandene Rauchentwicklung hatte sich durch das Treppenhaus und somit im gesamten Einkaufszentrum ausgebreitet, sodass dieses evakuiert und für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden musste", schilderte der Polizeisprecher.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Brand in dem Mülleimer absichtlich gelegt wurde. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zudem wurden vor Ort Spuren gesichert, wie es hieß.

Bei dem Feuer wurden die Bodenfliesen in dem Toilettenraum beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.