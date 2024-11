10.11.2024 10:21 2.174 Mitten im Wald: Wohnwagen in Flammen aufgegangen

Am Sonntagmorgen wurden die Feuerwehren nach Hartmannsdorf gerufen. Dort stand in einem Waldstück ein Wohnwagen in Flammen.

Von Claudia Ziems

Hartmannsdorf - Im Landkreis Zwickau ist in einem Waldstück am Sonntagmorgen ein Wohnwagen abgebrannt. Komplett abgebrannt: vom Wohnwagen blieb nichts mehr übrig. © Niko Mutschmann Gegen 7.45 Uhr wurden die Feuerwehren aus Hartmannsdorf, Saupersdorf und Kirchberg nach Hartmannsdorf gerufen. Der Einsatzort befand sichan der Bärenwalder Straße. Dort stand bei Ankunft der Einsatzkräfte ein abgestellter Wohnwagen in Flammen. Feuerwehreinsätze Autos stehen in Flammen! Zwölfjähriger bemerkt Feuer und wird zum Lebensretter Vom Wohnwagen war trotz des schnellen Löscheinsatzes nichts mehr zu retten. Von den Feuerwehren waren 46 Einsatzkräfte im Einsatz. Gegen 9 Uhr war der Einsatz dann abgeschlossen. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Niko Mutschmann