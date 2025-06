20.06.2025 11:05 Motorrad brennt lichterloh: Fünf Erwachsene und ein Kind (7) in Klinik

In Dietzenbach in Südosthessen kam es am Donnerstag zu einem Motorrad-Brand mit drastischen Folgen: Mehrere Menschen, darunter ein Kind, kamen in eine Klinik.

Von Florian Gürtler

Dietzenbach - Den Fronleichnams-Donnerstag wollte ein 52-Jähriger nutzen, um Reparaturen an einem Motorrad durchzuführen. Kurz darauf stand die Maschine in Flammen, sechs Menschen, darunter ein Kind, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Alles in Kürze Motorrad brennt in Dietzenbach

Sechs Menschen ins Krankenhaus gebracht

Rauch dringt in Wohnungen ein

Schaden von über 60.000 Euro entsteht

Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung Mehr anzeigen Das Motorrad stand vor einem Mehrfamilienhaus in Dietzenbach, als es Feuer fing, der Rauch drang in die Wohnungen im ersten Stock des Gebäudes ein. © Polizeipräsidium Südosthessen Der Motorrad-Brand ereignete sich gegen 13 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus im Mespelbrunner Weg in Dietzenbach, wie die Polizei in Südosthessen am Freitagmorgen mitteilte. Demnach kam es zu einer "größeren Flammen- und Rauchentwicklung", die Front des Hauses wurde über eine große Fläche hinweg von Ruß geschwärzt. Der Rauch drang zudem in die Wohnungen im ersten Stock des Gebäudes ein. Deren Bewohner, fünf Erwachsene im Alter von 34 bis 49 Jahren sowie ein siebenjähriges Kind, wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Überall Flammen: Riesenbrand eines Wohnhauses fordert Feuerwehr heraus Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zügig. "Die genaue Ursache des Feuers, bei dem nach erster Schätzung ein Schaden von über 60.000 Euro entstand, muss noch ermittelt werden", ergänzte ein Polizeisprecher. Es stünde jedoch der Verdacht im Raum, dass die Reparaturarbeiten an dem Motorrad kurz vor dem Brand die Ursache gewesen sein könnten. Aus diesem Grund werde gegen den 52-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Südosthessen